COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 – DROP Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 14 septembre 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

Création septembre 2023 pour la Coupe du Monde de Rugby (Production déléguée OARA-Office artistique de la région Nouvelle Aquitaine). Ce projet a été labellisé par Paris 2024 dans le cadre de l’Olympiade Culturelle.

Un match de rugby par des circassiens voltigeurs.

Notre regard se lève vers le ciel, dans l’attente d’une traversée aérienne entre deux poteaux de rugby. Les corps des acrobates, suspendus à un trapèze, explorent les courbes et les percussions d’un ballon imaginaire…

En écho à l’organisation de la coupe du monde du rugby en France, la compagnie Crazy R fait de l’ovalie la matière de son spectacle. Une équipe de douze interprètes occupe un terrain exceptionnel, avec un pont suspendu figurant un terrain de rugby et un grand trapèze volant.

Le travail acrobatique et scénographique met à l’honneur ce sport de contact, ses séquences de jeu qui deviennent mouvements chorégraphiés, alors que la création sonore s’inspire d’un ensemble de voix, d’accents, de bruits d’impacts et de musiques populaires.

À la croisée du cirque et du rugby, Drop est un spectacle ouvert à tous et fédérateur. Coude à coude, le souffle coupé, les yeux rivés sur l’action, nous rejouons notre part d’enfance, teintée de peur et d’émerveillement.

21h : 3ème mi-temps France-Uruguay.

Après le spectacle, diffusion du match de rugby France-Uruguay sous le chapiteau, proposée par le Racing Club Narbonnais. Avec le soutien de la Ville de Narbonne et du Racing Club Narbonnais. [entrée libre].

2023-09-14 19:30:00 fin : 2023-09-14 . EUR.

Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Creation September 2023 for the Rugby World Cup (Delegated production OARA-Office artistique de la région Nouvelle Aquitaine). This project has been approved by Paris 2024 as part of the Cultural Olympiad.

A rugby match by circus acrobats.

Our gaze is lifted to the sky, as we await an aerial crossing between two rugby posts. The acrobats? bodies, suspended from a trapeze, explore the curves and percussions of an imaginary ball?

Echoing the organization of the Rugby World Cup in France, the Crazy R company makes ovalie the subject of their show. A team of twelve performers occupy an exceptional site, with a suspension bridge representing a rugby field and a large flying trapeze.

The acrobatic and scenographic work honors this contact sport, its game sequences becoming choreographed movements, while the sound design is inspired by an ensemble of voices, accents, impact noises and popular music.

At the crossroads of circus and rugby, Drop is a show that is open to all and brings people together. Elbow to elbow, breathless, eyes riveted on the action, we replay our childhood, tinged with fear and wonder.

9pm: 3rd half France-Uruguay.

After the show, broadcast of the France-Uruguay rugby match under the big top, organized by Racing Club Narbonnais. With the support of the Ville de Narbonne and Racing Club Narbonnais. [free admission]

Creado en septiembre de 2023 para la Copa del Mundo de Rugby (Producción delegada por OARA-Office artistique de la région Nouvelle Aquitaine). Este proyecto ha sido aprobado por París 2024 como parte de la Olimpiada Cultural.

Un partido de rugby representado por artistas de circo acrobático.

Miramos al cielo, a la espera de un cruce aéreo entre dos postes de rugby. Los cuerpos de los acróbatas, suspendidos de un trapecio, exploran las curvas y la percusión de un balón imaginario?

Haciéndose eco de la organización de la Copa del Mundo de Rugby en Francia, la compañía Crazy R ha hecho del rugby el tema de su espectáculo. Un equipo de doce artistas ocupa un lugar excepcional, con un puente colgante que representa un campo de rugby y un gran trapecio volante.

El trabajo acrobático y escénico se centra en este deporte de contacto, cuyas secuencias de juego se convierten en movimientos coreografiados, mientras que el diseño sonoro se inspira en un abanico de voces, acentos, ruidos de impacto y música popular.

En la encrucijada del circo y el rugby, Drop es un espectáculo abierto a todos y que une a la gente. Codo con codo, sin aliento, con los ojos clavados en la acción, recreamos nuestra infancia, teñida de miedo y asombro.

21:00 h: 3er tiempo Francia-Uruguay.

Tras el espectáculo, retransmisión del partido de rugby Francia-Uruguay bajo la carpa, organizado por el Racing Club Narbonnais. Con el apoyo del Ayuntamiento de Narbona y del Racing Club Narbonnais. [entrada gratuita]

Uraufführung September 2023 für die Rugby-Weltmeisterschaft (Delegierte Produktion OARA-Office artistique de la région Nouvelle Aquitaine). Dieses Projekt wurde von Paris 2024 im Rahmen der Kulturolympiade mit einem Label versehen.

Ein Rugby-Spiel von Zirkusakrobaten.

Unser Blick geht nach oben, in Erwartung einer Luftüberquerung zwischen zwei Rugby-Pfosten. Die Körper der Akrobaten, die an einem Trapez hängen, erforschen die Kurven und die Perkussion eines imaginären Balles?

Als Echo auf die Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich macht das Ensemble Crazy R den Ovalie zum Thema seiner Aufführung. Ein Team von zwölf Darstellern besetzt ein außergewöhnliches Gelände mit einer Hängebrücke, die ein Rugbyfeld darstellt, und einem großen fliegenden Trapez.

Die akrobatische und szenografische Arbeit stellt den Kontaktsport in den Vordergrund, seine Spielsequenzen werden zu choreografierten Bewegungen, während die Klanggestaltung von einer Reihe von Stimmen, Akzenten, Aufprallgeräuschen und populärer Musik inspiriert ist.

Drop, eine Mischung aus Zirkus und Rugby, ist eine Show, die für alle offen ist und alle verbindet. Schulter an Schulter, atemlos, die Augen auf das Geschehen gerichtet, spielen wir unseren Teil der Kindheit nach, der von Angst und Verwunderung geprägt ist.

21 Uhr: Dritte Halbzeit Frankreich-Uruguay.

Nach der Vorstellung: Übertragung des Rugbyspiels Frankreich-Uruguay im Festzelt, angeboten vom Racing Club Narbonnais. Mit der Unterstützung der Stadt Narbonne und des Racing Club Narbonnais. [freier Eintritt]

