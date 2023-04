Marché hebdomadaire Avenue Maginot Vouvray Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Marché hebdomadaire Avenue Maginot, 1 janvier 2023, Vouvray. Marché hebdomadaire le vendredi matin..

Vendredi 2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Every friday, Vouvray offers local product. Mercado semanal el viernes por la mañana. Wochenmarkt am Freitagmorgen. Mise à jour le 2023-03-10 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire

