Tournoi de tennis Avenue Louise Nadau Houeillès, 1 septembre 2023, Houeillès.

Houeillès,Lot-et-Garonne

Tournoi de tennis – 3eme édition du tournoi Doubles.

2 tableaux ouverts à tous : le tableau Djokovic (compétition) et le tableau Lagaffe (détente, déguisements).

5 euros par personne et par tableau.

Ambiance, bonne humeur, autour des courts et du club house du club durant tout ce week-end tennistique.

Réservations au 07 69 31 46 23 ou 06 49 49 26 59

Buvette sur place. Repas Auberge Espagnole vendredi et samedi soir..

2023-09-01 fin : 2023-09-03 . .

Avenue Louise Nadau Cours de tennis

Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Tennis tournament – 3rd edition of the Doubles tournament.

2 tables open to all: the Djokovic table (competition) and the Lagaffe table (relaxation, masquerade costume).

5 euros per person per table.

Great atmosphere and good spirits on the courts and in the clubhouse throughout the tennis weekend.

Bookings on 07 69 31 46 23 or 06 49 49 26 59

Refreshments on site. Auberge Espagnole meals on Friday and Saturday evenings.

Torneo de tenis – 3ª edición del torneo de dobles.

2 mesas abiertas a todos: la mesa Djokovic (competición) y la mesa Lagaffe (relajación, disfraces).

5 euros por persona y mesa.

Gran ambiente y buen humor en las pistas y en la sede del club durante todo el fin de semana.

Reservas en el 07 69 31 46 23 o en el 06 49 49 26 59

Refrescos in situ. Comidas en el Auberge Espagnole los viernes y sábados por la noche.

Tennisturnier – 3. Ausgabe des Doppelturniers.

2 Tabellen, die für alle offen sind: die Djokovic-Tabelle (Wettbewerb) und die Lagaffe-Tabelle (Entspannung, Verkleidungen).

5 Euro pro Person und Tabelle.

Gute Stimmung und gute Laune rund um die Tennisplätze und das Clubhaus des Clubs während des gesamten Tenniswochenendes.

Reservierungen unter 07 69 31 46 23 oder 06 49 49 26 59

Erfrischungsgetränke vor Ort. Mahlzeiten in der Auberge Espagnole am Freitag- und Samstagabend.

