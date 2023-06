Journée Portes Ouverts – Chantier de Fouilles Archéologiques Avenue Louis Suder Marsac-sur-l’Isle, 17 juin 2023, Marsac-sur-l'Isle.

Marsac-sur-l’Isle,Dordogne

Samedi 17 Juin

Depuis la fin du mois d’avril et jusqu’à début août, le service d’archéologie de Dordogne-Périgord, le Département mène des opérations d’archéologie préventive pour le compte de Le Grand Périgueux sur un terrain de la zone de Péri-Ouest à Marsac-sur-l’Isle.

Ce chantier de fouilles exceptionnel sera ouvert au public le 17 juin à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie. Renseignements au 05 53 02 03 40..

Avenue Louis Suder

Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday June 17th

From the end of April to the beginning of August, the Dordogne-Périgord archaeology department is carrying out preventive archaeology operations on behalf of Le Grand Périgueux on a plot of land in the Péri-Ouest zone at Marsac-sur-l?Isle.

This exceptional excavation site will be open to the public on June 17, on the occasion of the European Archaeology Days. Information on 05 53 02 03 40.

Sábado 17 de junio

Desde finales de abril y hasta principios de agosto, el departamento de arqueología de Dordoña-Périgord lleva a cabo operaciones de arqueología preventiva por cuenta de Le Grand Périgueux en terrenos de la zona de Péri-Ouest, en Marsac-sur-l’Isle.

Esta excavación excepcional se abrirá al público el 17 de junio en el marco de las Jornadas Europeas de Arqueología. Para más información, llame al 05 53 02 03 40.

Samstag, 17. Juni

Seit Ende April und noch bis Anfang August führt die Archäologieabteilung des Departements Dordogne-Périgord im Auftrag von Le Grand Périgueux auf einem Grundstück in der Zone Péri-Ouest in Marsac-sur-l’Isle präventive archäologische Maßnahmen durch.

Diese außergewöhnliche Ausgrabungsstätte wird am 17. Juni anlässlich der Europäischen Tage der Archäologie für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Weitere Informationen unter 05 53 02 03 40.

