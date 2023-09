Balade en bateau sur les canaux de Martigues Avenue Louis Sammut Martigues, 8 août 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

A Martigues, il est de coutume de visiter la ville depuis un bateau. Découvrez alors Martigues au gré des courants, via ses canaux. Son surnom de « Venise Provençale » prend alors tout son sens !. Familles

2023-08-08 15:00:00 fin : 2023-08-08 15:45:00. EUR.

Avenue Louis Sammut Derrière l’hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In Martigues, it is customary to visit the city from a boat. Then discover Martigues according to the currents, via its canals. Its nickname of « Venise Provençale » then takes on its full meaning!

En Martigues, es costumbre visitar la ciudad desde un barco. Entonces descubra Martigues según las corrientes, a través de sus canales. ¡Su apodo de « Venise Provençale » adquiere entonces todo su significado!

In Martigues ist es üblich, die Stadt von einem Boot aus zu besuchen. Entdecken Sie dann Martigues entlang der Strömungen über seine Kanäle. Sein Spitzname « Venise Provençale » bekommt dann seine volle Bedeutung!

