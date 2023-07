Défi rame inter quartiers Avenue Louis Sammut Martigues, 12 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Les Rameurs Vénitiens organisent ce défi rame en collaboration avec les Maisons de quartiers auprès desquelles vous devez vous inscrire.

Il se déroulera sur le parvis de l’Hôtel de Ville et le bassin de Ferrières.

Le public est invité à les encourager..

2023-07-12 15:00:00 fin : 2023-07-12 23:30:00. .

Avenue Louis Sammut Derrière l’hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Les Rameurs Vénitiens are organising this rowing challenge in collaboration with the Maisons de quartiers, where you can register.

It will take place on the forecourt of the Hôtel de Ville and the Bassin de Ferrières.

The public is invited to cheer them on.

Les Rameurs Vénitiens organizan este desafío de remo en colaboración con las Maisons de quartiers, donde puedes inscribirte.

Tendrá lugar en la explanada del Hôtel de Ville y el Bassin de Ferrières.

El público está invitado a animarles.

Die Rameurs Vénitiens organisieren diese Ruderherausforderung in Zusammenarbeit mit den Maisons de Quartiers, bei denen Sie sich anmelden müssen.

Sie findet auf dem Vorplatz des Rathauses und im Bassin de Ferrières statt.

Die Öffentlichkeit ist eingeladen, sie anzufeuern.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme de Martigues