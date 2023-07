Un été étincelant à Martigues Avenue Louis Sammut Martigues, 8 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Vivez une soirée exceptionnelle lors de la Soirée Vénitienne à Martigues. Événement incontournable de l’été, cette soirée attire plus de 5 000 personnes dans les rues de « La Venise Provençale ».. Familles

2023-07-08 21:15:00 fin : 2023-07-08 23:45:00. EUR.

Avenue Louis Sammut Derrière l’hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Enjoy an exceptional evening at the Venetian Evening in Martigues. This not-to-be-missed summer event attracts more than 5,000 people to the streets of « La Venise Provençale ».

Disfrute de una velada excepcional en la Noche Veneciana de Martigues. Este evento estival ineludible atrae a más de 5.000 personas a las calles de « La Venise Provençale ».

Erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend bei der Soirée Vénitienne in Martigues. Als unumgängliches Ereignis des Sommers zieht dieser Abend mehr als 5.000 Menschen in die Straßen von « La Venise Provençale ».

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Martigues