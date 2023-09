Exposition: Matthieu Gafsou- Vivants Avenue Louis Sallenave Pau, 30 septembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Cette série traite de la dégradation du monde et de notre place dans le

vivant. Plutôt que de décrire uniquement les crises contemporaines

(réchauffement climatique, extinction de la biodiversité) ou de se

protéger derrière des grands concepts, l’artiste a choisi de thématiser la

dimension intime d’un tel horizon. Vivants se base certes sur des faits et

des théories mais laisse entrer des sentiments (l’anxiété, la colère,

l’amour). Il s’agit d’une histoire de relations : entre des sujets et leur

milieu, entre humains et non humains.

A travers des pratiques plurielles, allant du documentaire à l’intervention

dans le paysage en passant par une approche plus plasticienne

(manipulation physique des tirages avec du pétrole brut), Matthieu

Gafsou tisse une toile éclatée et nocturne, constellée par de rares éclats

de vie….

2023-09-30 fin : 2024-01-13 . EUR.

Avenue Louis Sallenave C.C. Leclerc Tempo

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This series deals with the degradation of the world and our place in it

of life. Rather than simply describing contemporary crises (global warming, biodiversity extinction)

crises (global warming, extinction of biodiversity) or to protect

behind grand concepts, the artist has chosen to thematize the intimate

intimate dimension of such a horizon. Although Vivants is based on facts and theories

theories, but also lets in feelings (anxiety, anger,

love). This is a story of relationships: between subjects and their environment, between humans and non-humans

environment, between humans and non-humans.

Through a variety of practices, from documentary to landscape intervention

in the landscape to a more plastic approach (physical manipulation of

approach (physical manipulation of prints with crude oil), Matthieu

Gafsou weaves a shattered, nocturnal canvas, studded with rare flashes

of life…

Esta serie analiza la degradación del mundo y nuestro lugar en él

mundo vivo. En lugar de limitarse a describir las crisis contemporáneas (calentamiento global, extinción de la biodiversidad) o

crisis (calentamiento global, extinción de la biodiversidad) o esconderse tras grandes

detrás de grandes conceptos, el artista ha optado por centrarse en la íntima

dimensión íntima de dicho horizonte. Vivants se basa ciertamente en hechos y teorías

teorías, pero también deja entrar sentimientos (ansiedad, ira, amor),

amor). Es una historia de relaciones: entre los sujetos y su entorno, entre humanos y no humanos

entre humanos y no humanos.

A través de una variedad de prácticas, que van desde el documental a la intervención en el paisaje

en el paisaje, hasta un enfoque más plástico (manipulación física de

enfoque (manipulación física de huellas con crudo), Matthieu

Gafsou teje un lienzo destrozado y nocturno, tachonado de raros destellos

de vida…

In dieser Serie geht es um den Verfall der Welt und unseren Platz im

lebendigem. Anstatt nur die zeitgenössischen Krisen zu beschreiben

(globale Erwärmung, Verlust der Artenvielfalt) zu beschreiben oder sich

sich hinter großen Konzepten zu verstecken, hat sich der Künstler dafür entschieden, die

intime Dimension eines solchen Horizonts. Vivants basiert zwar auf Fakten und

theorien, lässt aber auch Gefühle einfließen (Angst, Wut,

liebe). Es ist eine Geschichte von Beziehungen: zwischen Subjekten und ihrem Umfeld

umwelt, zwischen Menschen und Nicht-Menschen.

Durch verschiedene Praktiken, die vom Dokumentarfilm bis zur Intervention reichen

in der Landschaft bis hin zu einem eher plastischen Ansatz

(physische Manipulation von Abzügen mit Rohöl), Matthieu

Gafsou ein zersplittertes und nächtliches Netz, das von seltenen Splittern durchsetzt ist

leben…

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pau