Tournoi de Tennis Avenue Louis Ricoux Le Dorat, 20 juillet 2023, Le Dorat.

Le Dorat,Haute-Vienne

Tournoi de tennis estival ouvert aux joueurs et joueuses de NC à 3/6. Clôture des inscriptions de NC à 30/1 le 17 juillet et de 30 à 3/6 le 23 juillet..

2023-07-20 fin : 2023-07-30 . .

Avenue Louis Ricoux

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Summer tennis tournament open to male and female players from NC to 3/6. Registration deadline for NC to 30/1 on July 17 and 30 to 3/6 on July 23.

Torneo de tenis de verano abierto a jugadores y jugadoras de NC a 3/6. Las inscripciones de NC a 30/1 se cierran el 17 de julio y las de 30 a 3/6 el 23 de julio.

Sommerliches Tennisturnier für Spieler und Spielerinnen von NC bis 3/6. Anmeldeschluss für NC bis 30/1 am 17. Juli und für 30 bis 3/6 am 23. Juli.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Pays du Haut Limousin