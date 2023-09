Fête de la Science : Projection du documentaire l’Odeur de l’Herbe coupée qui donne la parole aux acteurs concernés – Débat Avenue Louis-Mazet Gramat, 12 octobre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

Dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles, le Département du Lot propose un film documentaire « L’odeur de l’herbe coupée » qui donne la parole à différents acteurs concernés par le renard. Un piégeur, un chasseur, un scientifique, un naturaliste et deux agriculteurs exposent leurs points de vue, pour vous aider à construire le vôtre sur cet animal sujet à tant de controverses. Ensuite, vous pourrez participer à un débat animé par des scientifiques et spécialistes du sujet (entrée libre).

2023-10-12 20:30:00 fin : 2023-10-12 . EUR.

Avenue Louis-Mazet Cinéma l’Atelier

Gramat 46500 Lot Occitanie



As part of its « Espaces Naturels Sensibles » program, the Lot department has produced a documentary film entitled « L’odeur de l’herbe coupée » (The smell of cut grass), in which a number of people involved with the fox are given the opportunity to express their views. A trapper, a hunter, a scientist, a naturalist and two farmers present their points of view, to help you build your own on this controversial animal. Afterwards, you can take part in a debate led by scientists and specialists on the subject (free admission)

En el marco del programa Espaces Naturels Sensibles, el departamento del Lot ha producido un documental titulado « L’odeur de l’herbe coupée » (El olor de la hierba cortada), en el que se da la palabra a varias personas interesadas por el zorro. Un trampero, un cazador, un científico, un naturalista y dos agricultores exponen sus puntos de vista, para ayudarle a construir el suyo propio sobre este animal tan controvertido. Después, podrá participar en un debate dirigido por científicos y especialistas en el tema (entrada gratuita)

Im Rahmen der Espaces Naturels Sensibles bietet das Département Lot den Dokumentarfilm « L’odeur de l’herbe coupée » (Der Geruch des geschnittenen Grases) an, in dem verschiedene Akteure zu Wort kommen, die sich mit dem Fuchs beschäftigen. Ein Fallensteller, ein Jäger, ein Wissenschaftler, ein Naturforscher und zwei Landwirte erläutern ihre Ansichten, um Ihnen zu helfen, Ihre eigene Meinung zu diesem umstrittenen Tier zu entwickeln. Anschließend können Sie an einer Debatte teilnehmen, die von Wissenschaftlern und Spezialisten des Themas geleitet wird (freier Eintritt)

Mise à jour le 2023-09-10 par OT Vallée de la Dordogne