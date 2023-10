Alice Guy, Mademoiselle cinéma Avenue Louis de Broglie La Fare-les-Oliviers, 15 mars 2024, La Fare-les-Oliviers.

La Fare-les-Oliviers,Bouches-du-Rhône

« Une réalisatrice exceptionnelle, d’une sensibilité rare, au regard incroyablement poétique et à l’instinct formidable. » Martin Scorsese.

2024-03-15 20:30:00 fin : 2024-03-15 22:30:00. EUR.

Avenue Louis de Broglie Centre Culturel Jean Bernard

La Fare-les-Oliviers 13580 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« An exceptional director with a rare sensitivity, an incredibly poetic gaze and formidable instinct. » Martin Scorsese

« Un director excepcional con una sensibilidad poco común, una mirada increíblemente poética y un instinto formidable » Martin Scorsese

« Eine außergewöhnliche Regisseurin mit einer seltenen Sensibilität, einem unglaublich poetischen Blick und einem großartigen Instinkt. » Martin Scorsese

