Salon du Mariage Avenue Louis Blériot Chassieu, 7 octobre 2023, Chassieu.

Chassieu,Rhône

A tous les futurs mariés : venez glaner des idées au salon dédié au mariage, à la réception, aux articles de fêtes et de décoration. L’occasion de créer le jour J de vos rêves !.

2023-10-07 à ; fin : 2023-10-08 . .

Avenue Louis Blériot Eurexpo – Parc des Expositions

Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



To all the bride and groom: discover some ideas at the wedding fair dedicated the reception, party and decoration items. The opportunity to create the D-day of your dreams!

A todos los futuros novios: vengan a coger ideas en la feria dedicada a bodas, recepciones, artículos de fiesta y decoración. La oportunidad de crear el día D de sus sueños

An alle zukünftigen Brautpaare: Holen Sie sich Ideen auf der Messe für Hochzeiten, Empfänge, Party- und Dekorationsartikel. Die Gelegenheit, den Tag Ihrer Träume zu gestalten!

