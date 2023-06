Salon ID Créatives Avenue Louis Blériot Chassieu, 5 octobre 2023, Chassieu.

Chassieu,Rhône

ID créatives, le salon des loisirs créatifs est le salon du « faire soi même et des idées Déco » qui a le vent en poupe ! Seule, entre ami(e)s ou en famille, venez passer une journée pour participer aux ateliers d’initiation ou perfectionnement..

2023-10-05 à 10:00:00 ; fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

Avenue Louis Blériot Eurexpo – Parc des Expositions

Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Creative ID, the exhibition of creative hobbies is the show of « do it yourself and ideas Deco » that has the wind in its sails! Only, between girlfriends or family, come spend a day to participate in workshops.

ID créatives, el salón de los pasatiempos creativos, es el salón del « hazlo tú mismo » y de las ideas de decoración que está en racha Ya sea solo, con amigos o en familia, venga a pasar un día participando en los talleres de iniciación o perfeccionamiento.

ID créatives, die Messe für kreative Freizeitgestaltung, ist die Messe für « Selbermachen und Deko-Ideen », die im Aufwind ist! Ob allein, mit Freunden oder der Familie, verbringen Sie einen Tag und nehmen Sie an den Einführungs- oder Fortgeschrittenen-Workshops teil.

