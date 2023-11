Compétition Internationale Worldskills Avenue Louis Blériot Chassieu, 10 septembre 2023, Chassieu.

Chassieu,Rhône

Jeunesse, partage, efforts, engagement, fair-play, excellence, ouverture d’esprit et respect des diversités culturelles : c’est par ces termes que pourrait être résumée la compétition WorldSkills..

2023-09-10 fin : 2023-09-15 . .

Avenue Louis Blériot Eurexpo – Parc des Expositions

Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Youth, sharing, effort, commitment, fair play, excellence, open-mindedness and respect for cultural diversity: these are the words that sum up the WorldSkills Competition.

Juventud, compartir, esfuerzo, compromiso, juego limpio, excelencia, amplitud de miras y respeto por la diversidad cultural: éstas son las palabras que resumen la competición WorldSkills.

Jugend, Austausch, Anstrengung, Engagement, Fairness, Exzellenz, Offenheit und Respekt für kulturelle Vielfalt: Mit diesen Begriffen könnte man den WorldSkills-Wettbewerb zusammenfassen.

Mise à jour le 2023-10-24 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme