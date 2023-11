Concert de fin d’année Avenue Lieutenant Colonnel Faro Tulle, 15 décembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Se produiront au cours de cette soirée : Orchestre symphonique – Orchestre à cordes cycle I – Orchestre adultes – Ensembles de flûtes, de guitare et de contrebasses -.

2023-12-15

Avenue Lieutenant Colonnel Faro Salle de l'Auzelou

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The evening will include performances by: Symphony orchestra – Cycle I string orchestra – Adult orchestra – Flute, guitar and double bass ensembles

La velada incluirá actuaciones de: Orquesta sinfónica – Orquesta de cuerda Ciclo I – Orquesta de adultos – Conjuntos de flauta, guitarra y contrabajo

An diesem Abend treten auf: Symphonieorchester – Streichorchester Zyklus I – Erwachsenenorchester – Flöten-, Gitarren- und Kontrabass-Ensemble – – – – – – – – – – – – –

