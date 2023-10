Des lendemains qui chantent : Magic Hour //Blind test 100 % plurielles – Avenue Lieutenant Colonnel Faro Tulle, 30 novembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

C’est un quizz musical 100% plurielles qui introduira ce week-end. Un quizz parce qu’il s’agira d’un – pas tout à fait blind – test. Pour ce – pas tout à fait blind – test, vous pourrez jouer avec vos oreilles, avec vos yeux, et peut-être avec d’autres parties de votre corps… Constituez votre équipe de la win et venez crier, rire et fanfaronner avec nous. Un – pas tout à fait blind – test préparé avec espièglerie par Caline Castagne. Bonne humeur et mauvaise foi de rigueur, respect éternel de vos congénères à gagner ! Et peut-être encore d’autres petites bricoles en plus….

2023-11-30

Avenue Lieutenant Colonnel Faro Des Lendemains qui chantent

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The weekend kicks off with a 100% plural music quiz. A quiz because it will be a – not quite blind – test. For this – not quite blind – test, you can play with your ears, with your eyes, and maybe with other parts of your body? Put together your own win team and join us in shouting, laughing and bragging. A – not quite blind – test prepared with mischief by Caline Castagne. Good humor, bad faith and eternal respect for your fellow human beings are the order of the day! And maybe a few other little tidbits too…

El fin de semana comienza con un concurso de música 100% plural. Un concurso porque será una prueba no totalmente a ciegas. Para esta prueba -no del todo a ciegas- podrás jugar con los oídos, con los ojos y, tal vez, con otras partes del cuerpo.. Forma tu equipo ganador y ven a gritar, reír y presumir con nosotros. Una prueba -no del todo ciega- preparada con picardía por Caline Castagne. El buen humor y la mala fe estarán a la orden del día, ¡y tendrás el respeto eterno de tus compañeros para ganar! Y puede que alguna cosilla más…

Dieses Wochenende wird mit einem Musikquiz eingeleitet, das zu 100% aus Pluralität besteht. Es ist ein Quiz, weil es sich um einen – nicht ganz blinden – Test handelt. Bei diesem – nicht ganz blinden – Test können Sie mit Ihren Ohren, Ihren Augen und vielleicht auch mit anderen Teilen Ihres Körpers spielen Stellen Sie Ihr Win-Team zusammen und schreien, lachen und prahlen Sie mit uns. Ein nicht ganz blinder Test, der von Caline Castagne schelmisch vorbereitet wurde. Gute Laune und schlechte Absichten sind Pflicht, ewiger Respekt vor Ihren Mitmenschen ist zu gewinnen! Und vielleicht auch noch ein paar andere Kleinigkeiten…

Mise à jour le 2023-10-26 par Corrèze Tourisme