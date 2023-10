Festival de Tarot Avenue Lieutenant Colonel Farot Tulle Catégories d’Évènement: Corrèze

Tulle Festival de Tarot Avenue Lieutenant Colonel Farot Tulle, 3 mai 2024, Tulle. Tulle,Corrèze Festival de Tarot – Challenge triplettes « Pierre Bouyoux » – Restauration sur place : Grillades -.

2024-05-03 fin : 2024-05-05 23:00:00. .

Avenue Lieutenant Colonel Farot Salle de l’auzelou

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Festival de Tarot – « Pierre Bouyoux » Triplettes Challenge – On-site catering: Grill – Festival de Tarot – « Pierre Bouyoux » Triplettes Challenge – Restauración in situ: Parrillas – Tarot-Festival – Challenge triplettes « Pierre Bouyoux » – Restauration sur place : Grillspezialitäten – Mise à jour le 2023-10-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Tulle Autres Lieu Avenue Lieutenant Colonel Farot Adresse Avenue Lieutenant Colonel Farot Salle de l'auzelou Ville Tulle Departement Corrèze Lieu Ville Avenue Lieutenant Colonel Farot Tulle latitude longitude 45.26565;1.771697

Avenue Lieutenant Colonel Farot Tulle Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tulle/