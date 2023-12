Jean d’ici Ferrat le cri Par Jean-Marc Moutet Avenue Lieutenant Colonel Faro Tulle, 10 février 2024, Tulle.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

Depuis plus de 20 ans Jean-Marc Moutet se « glisse dans la peau de Jean Ferrat et évoque son parcours. Une évocation théâtralisée pour : mieux connaitre l’Homme et mieux comprendre son œuvre. Par « la magie » du spectacle, le public retrouve Jean Ferrat, chez lui. Il prépare une émission télévisée, une sorte de « grenier aux souvenirs ». Il retrouve alors de vieux objets et se souvient de son enfance, dont on ne sort pas toujours guéri, des difficultés pour se faire « un nom » dans la chanson, de ses principales rencontres professionnelles ou amicales et de ce pays qu’il a si bien chanté. Le texte joué est ponctué d’extraits de chansons en version originale et de diapos qui illustrent les propos et mises en garde du poète sur les thèmes qui lui étaient chers, offrant aux oreilles et au cœur des spectateurs : la beauté des mots et des musiques de Jean Ferrat, la chaleur de sa voix..

Avenue Lieutenant Colonel Faro Salle de l’Auzelou

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-23 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze