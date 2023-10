Des Lendemains qui chantent : 7 Weeks / Ema Alkala Avenue Lieutenant Colonel Faro Tulle, 25 novembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

7 Weeks est un groupe de rock indépendant qui explore de nouvelles sonorités et refuse de se conformer aux conventions du genre. Leurs chansons racontent des histoires et des personnages issus de leurs propres expériences et rencontres. Ils évitent les clichés et cherchent à créer une musique intense et authentique. Depuis 2009, le groupe produit ses propres disques et a réalisé six albums et deux EP. Ils ont parcouru l’Europe et le Royaume-Uni, se produisant devant des publics variés, du festival Rock for People en République tchèque au Hellfest en France, en passant par le Hammer Fest au Royaume-Uni. Ema Alkala, personnage éponyme du groupe, incarne le souvenir d’un homme qu’il a vu une nuit au pied de sa porte. Cet homme, pieds nus, les mains en sang, hurlait contre ses voix intérieures. Il pleurait dans le silence angoissant de la nuit, que le monde ne veut pas de lui..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Avenue Lieutenant Colonel Faro des Lendemains qui chantent

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



7 Weeks is an indie rock band that explores new sounds and refuses to conform to genre conventions. Their songs tell stories and characters drawn from their own experiences and encounters. They avoid clichés and seek to create intense, authentic music. Since 2009, the band has been producing its own records, releasing six albums and two EPs. They have toured Europe and the UK, playing to audiences as diverse as Rock for People in the Czech Republic, Hellfest in France and Hammer Fest in the UK. Ema Alkala, the band?s eponymous character, embodies the memory of a man he saw one night at his doorstep. This man, barefoot, his hands bleeding, was screaming at his inner voices. He cried in the agonizing silence of the night that the world did not want him.

7 Weeks es una banda de indie rock que explora nuevos sonidos y se niega a conformarse con las convenciones del género. Sus canciones cuentan historias y personajes sacados de sus propias experiencias y encuentros. Evitan los clichés y buscan crear música intensa y auténtica. Desde 2009, el grupo produce sus propios discos y ha publicado seis álbumes y dos EP. Han realizado giras por Europa y el Reino Unido, tocando ante públicos tan diversos como Rock for People en la República Checa, Hellfest en Francia y Hammer Fest en el Reino Unido. Ema Alkala, el personaje homónimo de la banda, es el recuerdo de un hombre que vio una noche en la puerta de su casa. Este hombre, descalzo, con las manos sangrando, gritaba a sus voces interiores. Gritaba en el silencio agonizante de la noche que el mundo no le quería.

7 Weeks ist eine unabhängige Rockband, die neue Klänge erforscht und sich weigert, sich an die Konventionen des Genres zu halten. Ihre Songs erzählen Geschichten und Charaktere, die aus ihren eigenen Erfahrungen und Begegnungen stammen. Sie vermeiden Klischees und versuchen, eine intensive und authentische Musik zu schaffen. Seit 2009 produziert die Band ihre eigenen Platten und hat bisher sechs Alben und zwei EPs veröffentlicht. Sie sind durch Europa und Großbritannien gereist und haben vor unterschiedlichem Publikum gespielt, vom Rock for People-Festival in der Tschechischen Republik über das Hammer Fest in Großbritannien bis hin zum Hellfest in Frankreich. Ema Alkala, der Namensgeber der Band, verkörpert die Erinnerung an einen Mann, den er eines Nachts vor seiner Haustür gesehen hat. Dieser Mann, barfuß und mit blutenden Händen, schrie gegen seine inneren Stimmen an. Er weinte in der beängstigenden Stille der Nacht, dass die Welt ihn nicht haben will.

