Un premier quinquennat Macron à peine terminé, voilà qu’il est suivi d’un second mandat qui s’annonce réjouissant.

Mais 2027, c’est déjà demain ! Et le président ne pourra pas se représenter. Il est temps pour Guillaume Meurice de se déclarer à la fonction suprême. Guillaume Meurice est votre candidat. Quand s’impose la nécessité d’aller plus vite, plus haut, plus fort, instinctivement nos regards convergent vers le seul candidat légitime, qui incarne à lui seul l’avenir de la France du futur ! « Je n’ai jamais rencontré un homme aussi charismatique » Barack Obama « Il est celui qu’il faut à la France » Vladimir Poutine « Je crois en lui » Kim Jong Un « Tu veux cet appartement ? » Gérald Darmanin. Un premier quinquennat Macron – symbole d’un réussite totale – à peine terminé, voilà qu’il est suivi d’un second mandat qui s’annonce réjouissant. Mais 2027, c’est déjà demain !.

Macron’s first five years in office have just come to an end, and now it’s time for an exciting second term.

But 2027 is already tomorrow! And the President won’t be able to stand for re-election. It’s time for Guillaume Meurice to declare his candidacy for the supreme office. Guillaume Meurice is your candidate. When the need arises to go faster, higher, stronger, our eyes instinctively converge on the only legitimate candidate, who alone embodies the future of the France of the future! « I’ve never met such a charismatic man » Barack Obama « He’s the right man for France » Vladimir Putin « I believe in him » Kim Jong Un « Do you want this apartment? » Gérald Darmanin Gérald Darmanin. The first Macron quinquennium – a symbol of total success – has barely come to an end, only to be followed by a second term that promises to be a great success. But 2027 is already tomorrow!

Los primeros cinco años de Macron apenas han llegado a su fin, y ahora es el momento de un emocionante segundo mandato.

¡Pero 2027 ya es mañana! Y el Presidente no podrá presentarse a la reelección. Es hora de que Guillaume Meurice declare su candidatura al cargo supremo. Guillaume Meurice es su candidato. Cuando surge la necesidad de avanzar más rápido, más alto y más fuerte, nuestros ojos convergen instintivamente en el único candidato legítimo, ¡que encarna por sí solo el futuro de la Francia del futuro! « Nunca he conocido a un hombre más carismático » Barack Obama « Es el hombre adecuado para Francia » Vladimir Putin « Creo en él » Kim Jong Un « ¿Quieres este piso? Gérald Darmanin. Apenas ha terminado el primer quinquenio de Macron, símbolo de éxito total, y ahora le sigue un segundo mandato que promete ser un gran éxito. ¡Pero 2027 ya es mañana!

Kaum ist die erste fünfjährige Amtszeit Macrons vorbei, folgt schon die zweite, die sich erfreulich ankündigt.

Aber 2027 ist schon morgen! Und der Präsident darf sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Es ist Zeit für Guillaume Meurice, sich für das höchste Amt zu erklären. Guillaume Meurice ist Ihr Kandidat. Wenn sich die Notwendigkeit aufdrängt, schneller, höher und stärker zu werden, richten sich unsere Blicke instinktiv auf den einzig legitimen Kandidaten, der ganz allein die Zukunft des Frankreichs der Zukunft verkörpert! « Ich habe noch nie einen so charismatischen Mann getroffen » Barack Obama « Er ist derjenige, den Frankreich braucht » Wladimir Putin « Ich glaube an ihn » Kim Jong Un « Willst du diese Wohnung? » Gérald Darmanin. Kaum ist die erste Amtszeit von Macron – das Symbol eines totalen Erfolgs – vorbei, folgt schon eine zweite Amtszeit, die sich erfreulich ankündigt. Aber 2027 ist schon morgen!

