Ma retraite j’en profite Avenue Lieutenant Colonel Faro Tulle, 22 novembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

L’ASEPT (Association de Santé d’Éducation et de Prévention sur les Territoires) du Limousin, la CFPPA (Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie des personnes âgées) de la Corrèze et leurs partenaires organisent une pièce de théâtre humoristique et musicale autour de la thématique du bien vieillir, « Une nouvelle saison » jouée par la Compagnie Vol de Nuit. « Sur fond d’enquête policière menée par deux inspecteurs genre « pieds nickelés », quatre jeunes retraités font vivre musicalement un lieu associatif ou se croisent au rythme des saisons de multiples personnes. « Au Potes Agés », on rit, on cause, on chante surtout et on explore les pistes d’une retraite heureuse. »

A l’issue du spectacle, l’ASEPT présentera les ateliers de prévention santé (vitalité, mémoire, nutrition, équilibre…) mis en place dans le secteur. Places limitées – Sur inscriptions -.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . EUR.

Avenue Lieutenant Colonel Faro Salle de l’Auzelou

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The ASEPT (Association de Santé d’Éducation et de Prévention sur les Territoires) in Limousin, the CFPPA (Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d?Autonomie des personnes âgées) in Corrèze and their partners are organizing a humorous and musical play on the theme of ageing well, « Une nouvelle saison », performed by the Compagnie Vol de Nuit. « Set against the backdrop of a detective story led by two « pieds nickelés »-style detectives, four young retirees musically bring to life an associative space where a wide range of people meet seasonally. « In « Au Potes Agés », we laugh, we talk, we sing above all, and we explore the paths to a happy retirement

Following the show, ASEPT will present the preventive health workshops (vitality, memory, nutrition, balance, etc.) set up in the area. Places are limited – Registration required

La ASEPT (Association de Santé d’Éducation et de Prévention sur les Territoires) de Lemosín, la CFPPA (Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie des personnes âgées) de Corrèze y sus socios organizan una obra de teatro humorística y musical sobre el tema de envejecer bien, « Une nouvelle saison », interpretada por la Compagnie Vol de Nuit. « Con el telón de fondo de una novela policíaca protagonizada por dos detectives de pies apodados, cuatro jóvenes jubilados dan vida con la música a un centro comunitario en el que se reúnen personas muy diversas a lo largo de las estaciones. « En « Au Potes Agés », reímos, hablamos, cantamos sobre todo, y exploramos los caminos de una jubilación feliz

Tras el espectáculo, ASEPT presentará los talleres de salud preventiva (vitalidad, memoria, nutrición, equilibrio, etc.) que se llevan a cabo en la zona. Plazas limitadas – Inscripción obligatoria

Die ASEPT (Association de Santé d’Éducation et de Prévention sur les Territoires) des Limousin, die CFPPA (Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie des personnes âgées) des Corrèze und ihre Partner organisieren ein humorvolles und musikalisches Theaterstück zum Thema gutes Altern, « Une nouvelle saison », das von der Compagnie Vol de Nuit aufgeführt wird. « Vor dem Hintergrund einer polizeilichen Ermittlung, die von zwei Inspektoren im Stil von « pieds nickelés » durchgeführt wird, lassen vier junge Rentner einen Vereinsort musikalisch aufleben, in dem sich im Rhythmus der Jahreszeiten zahlreiche Menschen treffen. in « Au Potes Agés » wird gelacht, geredet, vor allem aber gesungen und die Wege zu einem glücklichen Ruhestand erkundet. »

Im Anschluss an die Aufführung stellt die ASEPT die Workshops zur Gesundheitsprävention (Vitalität, Gedächtnis, Ernährung, Gleichgewicht usw.) vor, die in diesem Sektor angeboten werden. Begrenzte Plätze – Auf Anmeldungen

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze