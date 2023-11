Des Lendemains qui chantent : Magic Hour : Motional V1.2 Beta – Gratuit – Avenue Lieutenant Colonel Faro Tulle, 16 novembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

10 PRINT «MOTIONAL V1.2 BETA» 20 PRINT «——————» 30 PRINT «APRÈS PLUSIEURS ANNÉES D’ISOLEMENT DANS SON ATELIER» 40 PRINT «OÙ DES CIRCUITS ÉLECTRONIQUES ISSUS D’UNE ÈRE RÉVOLUE»

50 PRINT «SE SONT ASSEMBLÉS, MOTIONAL ÉMERGE POUR DONNER» 60 PRINT «UN APERÇU D’UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE EN DEVENIR.» 70 PRINT «C’EST UN VOYAGE OÙ LA MUSIQUE, L’ÉLECTRONIQUE ET» 80 PRINT «LA MÉCANIQUE S’UNISSENT POUR TENTER UN PÉRIPLE» 90 PRINT «VERS DE NOUVEAUX HORIZONS.» 100 PRINT «CE SPECTACLE, PRESQUE ENTIÈREMENT FABRIQUÉ À LA MAIN,» 110 PRINT «EST UNE SORTIE DE RÉSIDENCE PUBLIQUE, OFFRANT UN» 120 PRINT «APERÇU DE CE PROJET EN COURS DE RÉALISATION.» 130 RUN.

2023-11-16

Avenue Lieutenant Colonel Faro Des Lendemains qui Chantent

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



10 PRINT « MOTIONAL V1.2 BETA » 20 PRINT « —————— » 30 PRINT « AFTER YEARS OF ISOLATION IN HIS WORKSHOP » 40 PRINT « WHERE ELECTRONIC CIRCUITS FROM A BYGONE ERA »

50 PRINT « ASSEMBLED, MOTIONAL EMERGES TO GIVE » 60 PRINT « A GLIMPSE OF AN IMMERSIVE EXPERIENCE IN THE MAKING. » 70 PRINT « IT’S A JOURNEY WHERE MUSIC, ELECTRONICS AND » 80 PRINT « MECHANICS UNITE TO ATTEMPT A JOURNEY » 90 PRINT « TOWARDS NEW HORIZONS. » 100 PRINT « THIS SHOW, ALMOST ENTIRELY HAND-CRAFTED, » 110 PRINT « IS A PUBLIC RESIDENCY OUTING, OFFERING A » 120 PRINT « GLIMPSE OF THIS PROJECT IN THE MAKING. » 130 RUN

10 PRINT « MOTIONAL V1.2 BETA » 20 PRINT « —————— » 30 PRINT « DESPUÉS DE VARIOS AÑOS DE AISLAMIENTO EN SU TALLER » 40 PRINT « DONDE LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS DE UNA ÉPOCA PASADA?

50 PRINT « ENSAMBLADOS, MOTIONAL EMERGE PARA DAR » 60 PRINT « UN VISTAZO A UNA EXPERIENCIA INMERSIVA EN CIERNES » 70 PRINT « ES UN VIAJE DONDE MÚSICA, ELECTRÓNICA Y » 80 PRINT « MECÁNICA SE UNEN PARA INTENTAR UN VIAJE » 90 PRINT « HACIA NUEVOS HORIZONTES. » 100 PRINT « ESTE ESPECTÁCULO, HECHO CASI TOTALMENTE A MANO, » 110 PRINT « ES UNA SALIDA DE RESIDENCIA PÚBLICA, QUE OFRECE UN » 120 PRINT « VISTAZO A ESTE PROYECTO EN CIERNES. » 130 IMPRIMIR

10 PRINT « MOTIONAL V1.2 BETA » 20 PRINT « —————— » 30 PRINT « NACH MEHREREN JAHREN DER ISOLATION IN SEINEM ATELIER » 40 PRINT « WO ELEKTRONISCHE SCHALTKREISE AUS EINER LÄNGST VERGANGENEN ÄRA »

50 PRINT « ZUSAMMENGESETZT HABEN, TAUCHT MOTIONAL AUF, UM » 60 PRINT « EINEN EINBLICK IN EINE SICH ENTWICKELNDE IMMERSIVE ERFAHRUNG ZU GEBEN » 70 PRINT « ES IST EINE REISE, AUF DER SICH MUSIK, ELEKTRONIK UND » 80 PRINT « MECHANIK VEREINEN, UM EINE REISE » 90 PRINT « ZU NEUEN HORIZONTEN ZU WAGEN. » 100 PRINT « DIESE FAST VOLLSTÄNDIG VON HAND GEFERTIGTE SHOW » 110 PRINT « IST EINE ÖFFENTLICHE RESIDENZFAHRT, DIE EINEN » 120 PRINT « EINBLICK IN DIESES PROJEKT IN DER ENTSTEHUNG BIETET. » 130 RUN

