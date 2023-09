Des Lendemains qui chantent : Magic Hour // Afterwork : Armoni Avenue Lieutenant Colonel Faro Tulle, 5 octobre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Comme les deux faces d’un même visage, rougi par l’Écir qui souffle dans les montagnes d’Auvergne d’où elle est originaire, Marion Lhoutellier révèle sa profonde dualité dans son projet Armoni : elle associe le violon classique et les sonorités électroniques d’une techno dansante. Sélectionnée aux Inouïs du Printemps de Bourges 2022, elle y a présenté en avant-première son EP dont la sortie est prévue à l’automne 2023. D’autres belles scènes ont ponctué son parcours, comme les premières parties de Prudence et Jeanne Added à la Coopérative de Mai, ou l’Electric Palace du Festival International du Court-Métrage de Clermont-Ferrand et le Madcow Festival 2022..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . EUR.

Avenue Lieutenant Colonel Faro

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Like two sides of the same face, reddened by the Ecir that blows in her native Auvergne mountains, Marion Lhoutellier reveals her deep duality in her Armoni project: she combines classical violin with the electronic sounds of danceable techno. Selected for the Inouïs du Printemps de Bourges 2022, she previewed her EP, scheduled for release in autumn 2023. Other highlights of her career include opening for Prudence and Jeanne Added at the Coopérative de Mai, the Electric Palace at the Festival International du Court-Métrage de Clermont-Ferrand and the Madcow Festival 2022.

Como dos caras de un mismo rostro, enrojecidas por el viento Ecir que sopla por las montañas de su Auvernia natal, Marion Lhoutellier revela su profunda dualidad en su proyecto Armoni, que combina el violín clásico con los sonidos electrónicos del techno bailable. Seleccionada para los Inouïs del Printemps de Bourges 2022, presentó un adelanto de su EP, que saldrá a la venta en otoño de 2023. Otros hitos de su carrera: telonera de Prudence y Jeanne Added en la Coopérative de Mai, en el Electric Palace del Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand y en el Madcow Festival 2022.

Wie die zwei Seiten desselben Gesichts, gerötet vom Ecir, der in den Bergen der Auvergne weht, wo sie herkommt, offenbart Marion Lhoutellier in ihrem Projekt Armoni ihre tiefe Dualität: Sie verbindet die klassische Violine mit den elektronischen Klängen eines tanzbaren Technos. Sie wurde für die Inouïs du Printemps de Bourges 2022 ausgewählt und stellte dort als Vorpremiere ihre EP vor, die im Herbst 2023 veröffentlicht werden soll. Weitere tolle Auftritte folgten, wie die Vorgruppen von Prudence und Jeanne Added in der Coopérative de Mai, im Electric Palace des Internationalen Kurzfilmfestivals von Clermont-Ferrand und beim Madcow Festival 2022.

