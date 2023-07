Loto Avenue Lieutenant Colonel Faro Tulle, 16 juillet 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Loto – Tarifs : 3 € le carton et 15 € les 6 – Partie spéciale à 5 € – Ouverture de la salle 12h30 – Début du tirage 14h30 – Salle de l’Auzelou -.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

Avenue Lieutenant Colonel Faro

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Loto – Prices: 3? per box and 15? for 6 – Special game at 5? – Hall opening 12:30 pm – Draw begins 2:30 pm – Salle de l’Auzelou – France

Loto – Precios: 3? la caja y 15? por 6 – Juego especial a las 5? – Apertura de la sala a las 12.30 h – Sorteo a las 14.30 h – Salle de l’Auzelou – Francia

Lotto – Preise: 3 ? pro Karton und 15 ? für 6 – Sonderteil für 5 ? – Saalöffnung 12:30 Uhr – Beginn der Ziehung 14:30 Uhr – Salle de l’Auzelou –

Mise à jour le 2023-07-11 par Corrèze Tourisme