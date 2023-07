LES ESTIVALES: CONCERT « LA GÂPETTE » Avenue Lerebourg Liverdun, 29 juillet 2023, Liverdun.

Liverdun,Meurthe-et-Moselle

Le musette n’roll de La Gâpette a déjà conquis une dizaine de pays. L’enveloppe festive de ses chansons révèle des textes militants emplis d’émotions.

Château gonflable, glacier et marchand de churros.

Gratuit

Restauration (Food-truck « Cucina Dei Marchaux ») / Buvette (OMA).. Tout public

Samedi 2023-07-29 20:00:00 fin : 2023-07-29 22:30:00. 0 EUR.

Avenue Lerebourg

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The musette n’roll of La Gâpette has already conquered a dozen countries. The festive envelope of their songs reveals militant lyrics full of emotion.

Bouncy castle, ice-cream parlour and churro vendor.

Free

Catering (Food-truck « Cucina Dei Marchaux ») / Refreshment bar (OMA).

El musette n’roll de La Gâpette ya ha conquistado una docena de países. La envoltura festiva de sus canciones revela letras militantes llenas de emoción.

Castillo hinchable, heladería y vendedor de churros.

Gratis

Catering (Food-truck « Cucina Dei Marchaux ») / Bar de refrescos (OMA).

Der Musette n’Roll von La Gâpette hat bereits ein Dutzend Länder erobert. Die festliche Hülle ihrer Lieder enthüllt kämpferische Texte voller Emotionen.

Hüpfburg, Eisdiele und Churro-Händler.

Kostenlos

Verpflegung (Foodtruck « Cucina Dei Marchaux ») / Getränkestand (OMA).

