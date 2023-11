Randonnée pédestre Avenue Léon Blum Guéret, 25 novembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Randonnée pédestre de 6.5 km au profit de la ligue contre le cancer.

Pot de l’amitié au retour..

2023-11-25

Avenue Léon Blum Parc de Fressanges

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



6.5 km walk in aid of the League Against Cancer.

Pot de l’amitié on return.

Caminata de 6,5 km a beneficio de la Liga contra el Cáncer.

Bebidas al regreso.

6,5 km lange Wanderung zu Gunsten der Krebsliga.

Umtrunk auf der Rückfahrt.

