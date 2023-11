Troc plants d’automne Avenue Léon Blum Guéret, 19 novembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Tros plants oranisé par le conseil de quartier de la Rodde.

Echanger gratuitement vos bulbes, rhizomes, plants de fruitiers, framboisiers, cassissiers, groseilles et autre arbustes.

Avec la participation du service des Espaces Verts de la Ville de Guéret, de Sème tes Graines et des Croqueurs de Pommes de la Creuse..

2023-11-19

Avenue Léon Blum Parc de Fressanges

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Free exchange of bulbs, rhizomes, fruit, raspberry, blackcurrant and other shrub plants.

With the participation of Guéret’s Green Spaces Department, Sème tes Graines and Croqueurs de Pommes de la Creuse.

Tros plantas organizado por el consejo de distrito de Rodde.

Intercambie gratuitamente sus bulbos, rizomas, frutales, frambuesas, grosellas, grosellas rojas y otras plantas arbustivas.

Con la participación del Departamento de Espacios Verdes de Guéret, Sème tes Graines y Croqueurs de Pommes de la Creuse.

Tauschen Sie kostenlos Ihre Zwiebeln, Rhizome und Setzlinge von Obstbäumen, Himbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren und anderen Sträuchern.

Mit der Beteiligung der Abteilung für Grünflächen der Stadt Guéret, von Sème tes Graines und den Croqueurs de Pommes de la Creuse.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Grand Guéret