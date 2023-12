Concert caritatif ‘Deborah chante pour l’Ukraine’ Avenue Léon Blum Eygalières, 17 décembre 2023 18:00, Eygalières.

Eygalières,Bouches-du-Rhône

Avec l’association « We are Ukraine », DÉBORAH chante pour l’Ukraine de à la salle des fêtes d’Eygalières.

2023-12-17 18:00:00 fin : 2023-12-17 20:00:00. EUR.

Avenue Léon Blum Salle des Fêtes

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



With the « We are Ukraine » association, DÉBORAH sings for Ukraine at the Eygalières village hall

Con la asociación « Somos Ucrania », DÉBORAH canta por Ucrania en el ayuntamiento de Eygalières

Mit dem Verein « We are Ukraine » singt DÉBORAH für die Ukraine von im Festsaal von Eygalières

Mise à jour le 2023-12-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles