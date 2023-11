Cinéma La Strada – Projections de films à Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières, 31 octobre 2023, Eygalières.

Eygalières,Bouches-du-Rhône

Tous les mardis à 20h30, La Strada Cinéma itinérant vous propose une projection de film à la Salle des Fêtes d’Eygalières !.

2023-10-31 20:30:00

Avenue Léon Blum Salle des Fêtes

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every Tuesday at 8.30pm, La Strada Cinéma itinérant screens a film at the Salle des Fêtes in Eygalières!

Todos los martes a las 20.30 h, La Strada Cinéma itinérant proyecta una película en la Salle des Fêtes de Eygalières

Jeden Dienstag um 20:30 Uhr bietet Ihnen La Strada Cinéma itinérant eine Filmvorführung im Salle des Fêtes d’Eygalières!

Mise à jour le 2023-10-31 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles