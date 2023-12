Courir pour le plaisir à Saint-Quentin Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin, 14 avril 2024, Saint-Quentin.

Saint-Quentin Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14

fin : 2024-04-14

.

L’association des coureurs du parc d’Isle organise plusieurs courses le dimanche 14 avril.

Les inscriptions se font sur le site ADEORUN

Inscription possible le samedi 6 avril au magasin intersport de la zone Auchan de Saint-Quentin, entre 9h30 et 18h30.

Inscription possible à l’entrée du parc d’Isle le samedi 13 avril de 8h à 18h.

Départs :

– marche de 5 ou 10 kilomètres : 9h15

-Courses jeunes : poussins, benjamin : 9:30

– Course 5 kilomètres :9h45

– Course 15 kilomètres : 10h00

– Animation enfants baby-athlé, école-athlé : 11h30

Tarifs :

15km = 10€

5km = 8€

Marches = 6€

Informations par téléphone 06 47 34 29 49 et par mail à dubreuild02@gmail.com

6 .

Avenue Léo Lagrange

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-20 par SIM Hauts-de-France – OT du Saint-Quentinois