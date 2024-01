Diner-Concert à la Java Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin, jeudi 18 janvier 2024.

Saint-Quentin Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 20:30:00

fin : 2024-01-18

Le 18 janvier à 20h30 au restaurant la Java, venez profiter d’un diner-concert en compagnie du Blue Rhythm Band (BRB) et de ses deux invités Olivier Franc et Benoît de Flamesnil!

Réservation obligatoire au plus tard le dimanche précédant le jazz-club, sur le site www.lajavarestaurant.fr ou auprès du BRB au 06 3 43 80 75

Tarif de la soirée musicale avec repas et boisson : 40€ pour les adhérents et 45€ pour les non-adhérents.

Avenue Léo Lagrange

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France



