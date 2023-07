Le Blue Rhythm Band fait son Jazz Club à la Java Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin, 19 octobre 2023, Saint-Quentin.

Saint-Quentin,Aisne

Tous les mois, le Blue Rhythm Band fait son Jazz-Club le 3ème jeudi de chaque mois à 20 heures au restaurant La Java à Saint-Quentin !.

2023-10-19 fin : 2023-10-19 23:00:00. 40 .

Avenue Léo Lagrange

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France



Every month, the Blue Rhythm Band holds its Jazz-Club on the 3rd Thursday of each month at 8 p.m. at La Java restaurant in Saint-Quentin!

Todos los meses, la Blue Rhythm Band celebra su Jazz-Club el tercer jueves de cada mes a las 20.00 horas en el restaurante La Java de Saint-Quentin

Jeden Monat veranstaltet die Blue Rhythm Band ihren Jazz-Club am 3. Donnerstag im Monat um 20 Uhr im Restaurant La Java in Saint-Quentin!

Mise à jour le 2023-06-30 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois