La Factrice du Père Noël Avenue Léo Lagrange Gardanne, 22 décembre 2023

Gardanne Bouches-du-Rhône

Début : 2023-12-22 18:00:00

La factrice du Père Noël un spectacle poétique, drôle et sensible où se

mêlent : chansons, numéros visuels et jongleries..

Voici contée l’histoire fabuleuse de Léonie, factrice du Père Noël. Accrochez

vos ceintures, et montez à bord d’Eugène, son avion, pour une aventure pleine

de rebondissements, une tempête de givre, un oiseau bizarre, une fée givrée !

Léonie arrivera-t-elle à livrer les lettres des enfants au Père Noël à temps ! Il lui faudra bien du courage et de la confiance pour aller au bout de sa mission. Car sans les lettres, impossible pour le Père Noël de savoir quels jouets fabriquer et surtout à qui les livrer !

Avenue Léo Lagrange Maison du Peuple

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



