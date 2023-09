Semaine Bleue Avenue Léo Lagrange Châteaurenard, 1 octobre 2023, Châteaurenard.

Châteaurenard,Bouches-du-Rhône

La Semaine Bleue est un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la place des retraités dans la vie économique, sociale et culturelle et plus généralement sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les seniors..

2023-10-01 fin : 2023-10-08 . .

Avenue Léo Lagrange Salle de l’Etoile et Maison des associations

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Semaine Bleue is a special time to inform and raise awareness about the place of retired people in economic, social and cultural life and, more generally, about the concerns and difficulties encountered by senior citizens.

La Semaine Bleue es una oportunidad clave para informar y sensibilizar sobre el papel de los jubilados en la vida económica, social y cultural y, más en general, sobre las preocupaciones y dificultades a las que se enfrentan las personas mayores.

Die Blaue Woche ist ein besonderer Moment, um die Öffentlichkeit über die Stellung der Rentner im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben und ganz allgemein über die Sorgen und Schwierigkeiten, mit denen Senioren konfrontiert sind, zu informieren und zu sensibilisieren.

