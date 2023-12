Les plus Grandes Comédies musicales (Patinoire) Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde, 21 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 19:00:00

fin : 2023-12-21 22:00:00

Le Brive Patinage club organise Les plus Grandes Comédies Musicales animé par Wendy Pueyo et Eric Lim.

A 19h. Contact: 06 24 94 20 99 ou 06 83 44 90 84..

Avenue Léo Lagrange

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



