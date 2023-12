Pelote basque: Championnat de France de Pala Corta Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde, 15 décembre 2023 20:00, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Vendredi 15 décembre 19h et 20h demi-finales. Samedi 16 décembre 17h finale M22, à 18h finale Nat. B et 19h finale Nat A.

Renseignements: 06 20 21 53 13..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 22:00:00. .

Avenue Léo Lagrange

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Friday, December 15 7pm and 8pm semi-finals. Saturday, December 16 5pm U22 final, 6pm Nat. B final and 7pm Nat A final.

Information: 06 20 21 53 13.

Viernes 15 de diciembre 19.00 h y 20.00 h Semifinales. Sábado 16 de diciembre 17.00 horas final Sub 22, a las 18.00 horas final Nat. B y a las 19.00 h la final Nat.

Información: 06 20 21 53 13.

Freitag, 15. Dezember 19:00 und 20:00 Uhr Halbfinale. Samstag, 16. Dezember 17 Uhr Finale U22, um 18 Uhr Finale Nat. B und 19 Uhr Nat A Finale.

Weitere Informationen: 06 20 21 53 13.

Mise à jour le 2023-12-04 par Brive Tourisme