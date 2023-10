Lancement de saison: Saturday Party (Patinoire) Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde, 14 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Pour lancer sa saison, la patinoire de Brive vous invite à une « SATURDAY PARTY » samedi 14 octobre de 20h30 à 23h Les clubs seront également présents . Musiques, jeux de lumière et sons…

Renseignements: 05 55 74 34 62..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 23:00:00. .

Avenue Léo Lagrange

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



To launch its season, the Brive skating rink invites you to a « SATURDAY PARTY » on Saturday, October 14 from 8:30 to 11 p.m. The clubs will also be present. Music, light shows and sounds?

Information: 05 55 74 34 62.

Para inaugurar su temporada, la pista de hielo de Brive le invita a una « FIESTA DE SÁBADO » el sábado 14 de octubre de 20.30 a 23.00 h. Las discotecas también estarán presentes. Música, espectáculos de luz y sonido..

Información: 05 55 74 34 62.

Die Eisbahn in Brive lädt Sie am Samstag, den 14. Oktober von 20:30 bis 23:00 Uhr zu einer SATURDAY PARTY ein, um die neue Saison zu eröffnen. Musik, Lichtspiele und Klänge?

Informationen: 05 55 74 34 62.

Mise à jour le 2023-10-10 par Corrèze Tourisme