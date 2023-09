La Broc’ de l’Abbaye de Bourgueil Avenue le Jouteux Bourgueil, 25 novembre 2023, Bourgueil.

Bourgueil,Indre-et-Loire

La Broc’ de l’Abbaye de Bourgueil ouvrera de nouveau ses portes pour le marché de l’Avent le 25 et 26 novembre 2023.

Les bénéfices de ces ventes sont toujours pour l’entretien de l’abbaye de Bourgueil.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . EUR.

Avenue le Jouteux

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



La Broc? de l?Abbaye de Bourgueil will open its doors again for the Advent market on November 25 and 26, 2023.

Profits from these sales will continue to be used for the upkeep of Bourgueil Abbey

El Broc? de l’Abbaye de Bourgueil abrirá de nuevo sus puertas para el mercado de Adviento los días 25 y 26 de noviembre de 2023.

Los beneficios de estas ventas se destinarán al mantenimiento de la Abadía de Bourgueil

Die Broc? de l’Abbaye de Bourgueil wird am 25. und 26. November 2023 erneut ihre Türen für den Adventsmarkt öffnen.

Die Erlöse aus diesen Verkäufen sind immer für den Unterhalt der Abtei von Bourgueil bestimmt

Mise à jour le 2023-09-25 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE