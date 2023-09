Marché de l’Avent Avenue le Jouteux Bourgueil, 25 novembre 2023, Bourgueil.

Bourgueil,Indre-et-Loire

Exposition-vente d’objets confectionnés par les bénévoles au profil de la rénovation, de l’entretien et du fonctionnement de l’Abbaye de Bourgueil, de son cinéma et de son musée des arts et traditions populaires..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . EUR.

Avenue le Jouteux

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Exhibition-sale of objects made by volunteers in the profile of the renovation, maintenance and operation of the Abbey of Bourgueil, its cinema and its museum of arts and popular traditions.

Exposición y venta de objetos realizados por voluntarios para contribuir a la renovación, el mantenimiento y el funcionamiento de la abadía de Bourgueil, su cine y su museo de artes y tradiciones populares.

Verkaufsausstellung von Gegenständen, die von Freiwilligen für die Renovierung, den Unterhalt und den Betrieb der Abtei von Bourgueil, ihres Kinos und ihres Museums für Volkskunst und Traditionen hergestellt wurden.

