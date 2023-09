Festival Alimenterre : « Tu nourriras le monde » Avenue Le Jouteux Bourgueil, 19 octobre 2023, Bourgueil.

Bourgueil,Indre-et-Loire

Ce documentaire retrace l’histoire agricole d’une région céréalière française où se pratique une agriculture particulièrement intensive, la Champagne crayeuse..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 22:30:00. EUR.

Avenue Le Jouteux

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



This documentary traces the agricultural history of the Chalky Champagne region of France, a particularly intensive cereal-growing area.

Este documental recorre la historia agrícola de una región cerealista francesa especialmente intensiva: la Champaña calcárea.

Dieser Dokumentarfilm erzählt die landwirtschaftliche Geschichte einer französischen Getreideanbauregion, in der eine besonders intensive Landwirtschaft betrieben wird, der Champagne crayeuse.

