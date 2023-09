Festival Alimenterre « Les agités du bocage » Avenue Le Jouteux Bourgueil, 16 octobre 2023, Bourgueil.

Bourgueil,Indre-et-Loire

A la frontière belge, un des derniers bocages du nord résiste tant bien que mal face aux producteurs de patates. Dans ce bastion de l’agriculture bio, des parents d’élèves, des maires ruraux, des agriculteurs se mobilisent pour défendre une agriculture locale et un élevage de plein air..

2023-10-16 fin : 2023-10-16 22:30:00. EUR.

Avenue Le Jouteux

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On the Belgian border, one of the last remaining bocages in the north of France is holding out as best it can against the potato growers. In this bastion of organic farming, parents, rural mayors and farmers are mobilizing to defend local agriculture and free-range farming.

En la frontera belga, uno de los últimos bocages del norte resiste como puede a los cultivadores de patatas. En este bastión de la agricultura ecológica, padres, alcaldes rurales y agricultores se movilizan para defender la agricultura local y la ganadería al aire libre.

An der belgischen Grenze leistet eine der letzten Bocages im Norden so gut es geht Widerstand gegen die Kartoffelbauern. In dieser Hochburg der Bio-Landwirtschaft mobilisieren sich Eltern von Schülern, ländliche Bürgermeister und Landwirte, um die lokale Landwirtschaft und die Freilandhaltung zu verteidigen.

Mise à jour le 2023-09-22 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE