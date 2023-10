Concert « Hesia Urraturik, Xabier Lete in momentum » Avenue Larreguy Saint-Jean-de-Luz, 17 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Hesia urraturik est l’intitulé de l’Oratoire choral symphonique composé par Joxan Goikoetxea pour commémorer le 10ème anniversaire du décès de Xabier Lete. Il s’agit d’une allégorie qui redonne vie à une soigneuse sélection de textes et de mélodies du célèbre auteur disparu.

Version de chambre

Joxan Goikoetxea : accordéon

Xabier de Felipe : Violon

Jon Larraz : violoncelle

Beñat Egiarte : ténor

Klara Mendizabal : soprano

Chœur Landarbaso Abesbatza

Directeur : Inaki Tolaretxipi.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:30:00. EUR.

Avenue Larreguy Centre Culturel Peyuco Duhart

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Hesia urraturik is the title of the symphonic choral oratory composed by Joxan Goikoetxea to commemorate the 10th anniversary of Xabier Lete?s death. It is an allegory that breathes new life into a careful selection of texts and melodies by the famous late author.

Chamber version

Joxan Goikoetxea: accordion

Xabier de Felipe: violin

Jon Larraz: cello

Beñat Egiarte: tenor

Klara Mendizabal: soprano

Landarbaso Abesbatza choir

Director: Inaki Tolaretxipi

Hesia urraturik es el título del oratorio sinfónico coral compuesto por Joxan Goikoetxea para conmemorar el décimo aniversario de la muerte de Xabier Lete. Se trata de una alegoría que da vida a una cuidada selección de textos y melodías del célebre autor fallecido.

Versión de cámara

Joxan Goikoetxea: acordeón

Xabier de Felipe: violín

Jon Larraz: violonchelo

Beñat Egiarte: tenor

Klara Mendizabal: soprano

Coro Landarbaso Abesbatza

Director: Iñaki Tolaretxipi

Hesia urraturik ist der Titel des symphonischen Chororatoriums, das Joxan Goikoetxea zum Gedenken an den 10. Todestag von Xabier Lete komponiert hat. Es handelt sich um eine Allegorie, die eine sorgfältige Auswahl von Texten und Melodien des berühmten verstorbenen Autors zu neuem Leben erweckt.

Kammerversion

Joxan Goikoetxea: Akkordeon

Xabier de Felipe: Violine

Jon Larraz: Cello

Beñat Egiarte: Tenor

Klara Mendizabal: Sopran

Chor Landarbaso Abesbatza

Direktor: Inaki Tolaretxipi

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme Pays Basque