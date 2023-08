Centre culturel Peyuco Duhart : un week-end inaugural Avenue Larréguy Saint-Jean-de-Luz, 9 septembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Centre culturel Peyuco Duhart : un week-end inaugural

8 au 10 septembre et 22 septembre 2023

Le Centre culturel Peyuco Duhart proposera les 8, 9 et 10 septembre 2023 trois jours de festivités, de spectacles et d’ateliers pour permettre aux Luziens, familles, élèves, de découvrir toutes les facettes de l’offre et de l’architecture de ce nouveau lieu d’exception. Ce programme inaugural s’achèvera le 22 septembre par un concert.

VISITES THÉÂTRALISÉES

Samedi 9 septembre à 10h, 14h & 17h. Gratuit.

Laissez-vous guider par l’association de théâtre Scaramuccia pour découvrir ce nouveau lieu de vie dédié aux arts du spectacle vivant.

20 personnes par visites.

Sur réservation au 05 40 39 60 87 ou sur direction.culture@saintjeandeluz.fr.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 17:30:00. EUR.

Avenue Larréguy Avenue Larreguy

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Center culturel Peyuco Duhart: an inaugural weekend

september 8 to 10 and September 22, 2023

On September 8, 9 and 10, 2023, the Centre culturel Peyuco Duhart will offer three days of festivities, shows and workshops to enable Luziens, families and students to discover all the facets of the offerings and architecture of this exceptional new venue. This inaugural program will conclude on September 22 with a concert.

DRAMATIZED TOURS

Saturday September 9 at 10am, 2pm & 5pm. Free admission.

Let the Scaramuccia theater association guide you through this new living space dedicated to the performing arts.

20 people per tour.

Reservations required on 05 40 39 60 87 or direction.culture@saintjeandeluz.fr

Centro Cultural Peyuco Duhart: fin de semana inaugural

8 al 10 de septiembre y 22 de septiembre de 2023

Los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2023, el Centre culturel Peyuco Duhart ofrecerá tres días de fiestas, espectáculos y talleres para que los luzienses, las familias y los estudiantes descubran todas las facetas de las instalaciones y la arquitectura de este nuevo y excepcional recinto. Este programa inaugural concluirá el 22 de septiembre con un concierto.

VISITAS TEATRALIZADAS

Sábado 9 de septiembre, a las 10.00, 14.00 y 17.00 horas. Entrada gratuita.

Déjese guiar por la asociación teatral Scaramuccia para descubrir este nuevo espacio vital dedicado a las artes escénicas.

20 personas por visita.

Es necesario reservar en el 05 40 39 60 87 o en direction.culture@saintjeandeluz.fr

Kulturzentrum Peyuco Duhart: Ein Eröffnungswochenende

8. bis 10. September und 22. September 2023

Das Kulturzentrum Peyuco Duhart wird am 8., 9. und 10. September 2023 drei Tage lang Festlichkeiten, Aufführungen und Workshops anbieten, um den Luzernern, Familien und Schülern die Möglichkeit zu geben, alle Facetten des Angebots und der Architektur dieses neuen, außergewöhnlichen Ortes zu entdecken. Dieses Eröffnungsprogramm wird am 22. September mit einem Konzert abgeschlossen.

THEATRALISCHE FÜHRUNGEN

Samstag, 9. September um 10 Uhr, 14 Uhr & 17 Uhr. Kostenlos.

Lassen Sie sich von der Theatervereinigung Scaramuccia führen, um diesen neuen Ort zu entdecken, der den darstellenden Künsten gewidmet ist.

20 Personen pro Besuch.

Mit Reservierung unter 05 40 39 60 87 oder auf direction.culture@saintjeandeluz.fr

