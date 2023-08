Centre culturel Peyuco Duhart : un week-end inaugural – Académie Ravel Avenue Larréguy Saint-Jean-de-Luz, 9 septembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Le Centre culturel Peyuco Duhart proposera les 8, 9 et 10 septembre 2023 trois jours de festivités, de spectacles et d’ateliers pour permettre aux Luziens, familles, élèves, de découvrir toutes les facettes de l’offre et de l’architecture de ce nouveau lieu d’exception. Ce programme inaugural s’achèvera le 22 septembre par un concert.

ACADÉMIE RAVEL

Samedi 9 septembre à 19h30

Profitez d’un concert en plein air donné par les élèves des master-class de l’Académie Ravel.

Musique classique

Amphithéâtre extérieur

Entrée libre

Réservation en ligne sur www.tanka.saintjeandeluz.fr (à partir du 21 août) et à l’office de tourisme Pays Basque..

Avenue Larréguy Avenue Larreguy

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On September 8, 9 and 10, 2023, the Centre culturel Peyuco Duhart will offer three days of festivities, shows and workshops to enable Luziens, families and students to discover all the facets of the offer and architecture of this exceptional new venue. This inaugural program will conclude on September 22 with a concert.

ACADÉMIE RAVEL

Saturday, September 9 at 7:30pm

Enjoy an open-air concert by students of the Académie Ravel master classes.

Classical music

Outdoor amphitheater

Free admission

Book online at www.tanka.saintjeandeluz.fr (from August 21) and at the Pays Basque tourist office.

Los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2023, el Centre culturel Peyuco Duhart ofrecerá tres días de fiestas, espectáculos y talleres para que los luzienses, las familias y los estudiantes descubran todas las facetas de las instalaciones y la arquitectura de este nuevo recinto excepcional. Este programa inaugural concluirá el 22 de septiembre con un concierto.

ACADÉMIE RAVEL

Sábado 9 de septiembre a las 19.30 h

Disfrute de un concierto al aire libre a cargo de los alumnos de las clases magistrales de la Académie Ravel.

Música clásica

Anfiteatro al aire libre

Entrada gratuita

Reservas en línea en www.tanka.saintjeandeluz.fr (a partir del 21 de agosto) y en la oficina de turismo del País Vasco.

Das Kulturzentrum Peyuco Duhart wird am 8., 9. und 10. September 2023 drei Tage lang Festlichkeiten, Aufführungen und Workshops anbieten, damit die Einwohner von Luz, Familien und Schüler alle Facetten des Angebots und der Architektur dieses neuen, außergewöhnlichen Ortes entdecken können. Dieses Eröffnungsprogramm wird am 22. September mit einem Konzert abgeschlossen.

RAVEL-AKADEMIE

Samstag, den 9. September um 19.30 Uhr

Genießen Sie ein Open-Air-Konzert mit den Schülern der Meisterklassen der Académie Ravel.

Klassische Musik

Amphitheater im Freien

Freier Eintritt

Online-Reservierungen unter www.tanka.saintjeandeluz.fr (ab dem 21. August) und im Tourismusbüro Baskenland.

