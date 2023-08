Centre culturel Peyuco Duhart : un week-end inaugural Avenue Larréguy Saint-Jean-de-Luz, 8 septembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Centre culturel Peyuco Duhart : un week-end inaugural

8 au 10 septembre et 22 septembre 2023

Le Centre culturel Peyuco Duhart proposera les 8, 9 et 10 septembre 2023 trois jours de festivités, de spectacles et d’ateliers pour permettre aux Luziens, familles, élèves, de découvrir toutes les facettes de l’offre et de l’architecture de ce nouveau lieu d’exception. Ce programme inaugural s’achèvera le 22 septembre par un concert.

SPECTACLE DAMA

Vendredi 8 septembre à 20h

12 musiciens et 8 danseurs de renom sont rassemblés sur scène pour partager toute la variété des styles de musiques et de danses basques.

Durée : 1h30

À partir de 4 ans

Langue basque

Gratuit sur réservation en ligne sur www.tanka.saintjeandeluz.fr (à partir du 21 août) et à l’office de tourisme Pays Basque..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 21:30:00. EUR.

Avenue Larréguy Avenue Larreguy

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Center culturel Peyuco Duhart: an inaugural weekend

september 8 to 10 and September 22, 2023

On September 8, 9 and 10, 2023, the Centre culturel Peyuco Duhart will offer three days of festivities, shows and workshops to enable Luziens, families and students to discover all the facets of the offerings and architecture of this exceptional new venue. This inaugural program will conclude on September 22 with a concert.

DAMA SHOW

Friday, September 8 at 8pm

12 musicians and 8 renowned dancers come together on stage to share the full variety of Basque music and dance styles.

Running time: 1h30

Ages 4 and up

Basque language

Free with online booking at www.tanka.saintjeandeluz.fr (from August 21) and at the Pays Basque tourist office.

Centro Cultural Peyuco Duhart: fin de semana inaugural

del 8 al 10 de septiembre y el 22 de septiembre de 2023

Los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2023, el Centre culturel Peyuco Duhart ofrecerá tres días de fiestas, espectáculos y talleres para que los luzienses, las familias y los estudiantes descubran todas las facetas de las instalaciones y la arquitectura de este nuevo y excepcional recinto. Este programa inaugural concluirá el 22 de septiembre con un concierto.

ESPECTÁCULO DAMA

Viernes 8 de septiembre a las 20.00 horas

12 músicos y 8 bailarines de renombre se reúnen en el escenario para compartir toda la variedad de estilos de música y danza vasca.

Duración: 1h30

A partir de 4 años

En euskera

Entrada gratuita con reserva en línea en www.tanka.saintjeandeluz.fr (a partir del 21 de agosto) y en la oficina de turismo del País Vasco.

Kulturzentrum Peyuco Duhart: Ein Eröffnungswochenende

8. bis 10. September und 22. September 2023

Das Kulturzentrum Peyuco Duhart wird am 8., 9. und 10. September 2023 drei Tage lang Festlichkeiten, Aufführungen und Workshops anbieten, um den Luzernern, Familien und Schülern die Möglichkeit zu geben, alle Facetten des Angebots und der Architektur dieses neuen, außergewöhnlichen Ortes zu entdecken. Das Eröffnungsprogramm wird am 22. September mit einem Konzert abgeschlossen.

DAMA-SPEKTAKEL

Freitag, 8. September um 20 Uhr

12 renommierte Musiker und 8 Tänzer sind auf der Bühne versammelt, um die ganze Vielfalt der baskischen Musik- und Tanzstile zu teilen.

Dauer: 1,5 Std

Ab 4 Jahren

Baskische Sprache

Kostenlos mit Online-Reservierung unter www.tanka.saintjeandeluz.fr (ab dem 21. August) und im Tourismusbüro Baskenland.

Mise à jour le 2023-08-18 par Office de Tourisme Pays Basque