Gala de danse Avenue Lamartine Maillane, 10 juin 2023, Maillane.

Maillane,Bouches-du-Rhône

Gala de danse de l’association « Estello dance ».

Pour une soirée dance Hip/Hop , Jaz , moderne jazz.

2023-06-10 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-10 23:00:00. .

Avenue Lamartine Centre Frederi Mistral

Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Dance gala by the « Estello dance » association.

For an evening of Hip/Hop , Jaz , modern jazz dance

Gala de baile de la asociación « Estello dance ».

Para una noche de Hip/Hop , Jaz , danza jazz moderna

Tanzgala des Vereins « Estello dance ».

Für einen Tanzabend Hip/Hop , Jaz , Modern Jazz

