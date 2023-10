34ÈME FESTIVAL BD – BULLES EN LOIRE Avenue Laffon de Ladebat Chalonnes-sur-Loire, 17 février 2024, Chalonnes-sur-Loire.

Chalonnes-sur-Loire,Maine-et-Loire

Découvrez le 34ème Festival BD Bulles en Loire à Chalonnes sur Loire les 17 et 18 février 2024 !.

2024-02-17 fin : 2024-02-18 18:00:00. .

Avenue Laffon de Ladebat Salle Calonna

Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover the 34th Bulles en Loire Comics Festival in Chalonnes sur Loire on February 17 and 18, 2024!

¡Descubra el 34º Festival del Cómic de Bulles en Loire en Chalonnes sur Loire los días 17 y 18 de febrero de 2024!

Entdecken Sie das 34. Comicfestival « Bulles en Loire » in Chalonnes sur Loire am 17. und 18. Februar 2024!

Mise à jour le 2023-10-24 par eSPRIT Pays de la Loire