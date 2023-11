MARCHÉ DE NOËL Avenue Jules Verne Ligné, 3 décembre 2023, Ligné.

Ligné,Loire-Atlantique

L’association des commerçants et artisans Lign’Energie organise la troisième édition de son « Lignéen’s Christmas » !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Avenue Jules Verne Complexe Eugène Durand

Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Lign’Energie association of traders and craftsmen is organizing the third edition of its « Lignéen’s Christmas »!

La asociación de comerciantes y artesanos Lign’Energie organiza su tercera « Navidad de Lignéen »

Der Handels- und Handwerkerverband Lign’Energie organisiert die dritte Ausgabe seiner « Lignéen’s Christmas »!

