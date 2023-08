Vide-grenier Avenue Jules Trinchot Faye-l’Abbesse, 10 septembre 2023, Faye-l'Abbesse.

Faye-l’Abbesse,Deux-Sèvres

Vide-grenier à Faye-L’Abbesse, au parc de la mairie.

Buvette et food-truck sur place.

Pour les exposants, 2 € le mètre, sur réservation avant le 02/09/23..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 18:00:00.

Avenue Jules Trinchot Parc de la Mairie

Faye-l’Abbesse 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Garage sale in Faye-L’Abbesse, in the town hall park.

Refreshment bar and food-truck on site.

For exhibitors, 2? per metre, by reservation before 02/09/23.

Venta de garaje en Faye-L’Abbesse, en el parque del ayuntamiento.

Bar y food truck in situ.

Para los expositores, 2? por metro, previa reserva antes del 02/09/23.

Flohmarkt in Faye-L’Abbesse, im Park des Rathauses.

Getränke und Foodtruck vor Ort.

Für Aussteller 2 ? pro Meter, Reservierung vor dem 02/09/23 erforderlich.

