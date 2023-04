MARCHÉ HEBDOMADAIRE Avenue Jules Ferry Saulxures-sur-Moselotte Catégories d’Évènement: Saulxures-sur-Moselotte

MARCHÉ HEBDOMADAIRE Avenue Jules Ferry, 1 janvier 2023, Saulxures-sur-Moselotte. Tous les mercredis matin de l’année , marché alimentaire, produits locaux et terroir.. Tout public

Mercredi 2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. EUR.

Avenue Jules Ferry Parking des ecoles

Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est



Every Wednesday morning of the year, food market, local products and soil. Todos los miércoles del año por la mañana, mercado de alimentos, productos locales y tierra. Das ganze Jahr über jeden Mittwochmorgen , Lebensmittelmarkt, lokale und regionale Produkte. Mise à jour le 2023-02-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

